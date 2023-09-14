Чехия продлила статус временной защиты украинских беженцев

Чешские власти одобрили продление статуса временной защиты украинских беженцев еще на год, передает агентство ЧТК.

Уточняется, что защитный статус украинцев будет действителен до 31 марта 2025 года. «Коррективы в соответствующий закон предстоит еще обсудить и одобрить обеим палатам республиканского парламента, где в связи с этим не ожидается каких-либо проблем», — говорится в публикации.