Трамп обвинил Байдена в критике Путиным США

Политик заявил, что противозаконные действия Байдена в отношении него стали поводом для критики со стороны главы России. «Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьет его во всех опросах», — написал он.