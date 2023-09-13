Трамп: Байден дал Путину основания для осуждения США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что гонения на него, которые устроил действующий глава страны Джо Байден, дали лидеру России Владимиру Путину повод для осуждения и критики Соединенных Штатов. Его слова приводит «РИА Новости».
«Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьет его во всех опросах», — сказал Трамп.
Ранее президент РФ назвал суды над экс-главой США «преследованием по политическим мотивам» и демонстрацией «всей гнилости американской системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».
Напомним, что в Соединенных Штатах Трампа обвиняют по 38 пунктам. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». Свою вину Трамп, баллотирующийся в президенты в 2024 году, не признает.