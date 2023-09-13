Президент Чехии посетит США

Президент Чехии Петер Павел посетит 17-22 сентября США, где в Нью-Йорке примет участие в работе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Выступление чешского лидера в ООН запланировано в первый день работы недели высокого уровня ГА, 19 сентября. На полях запланированы его встречи с президентами Республики Корея и Монголии, премьер-министрами Грузии и Андорры, королем Иордании и князем Лихтенштейна. Предстоят переговоры Павела с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.