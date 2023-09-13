Британия обсудила с Турцией вступление Швеции в НАТО
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что детально обсудил со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом вступление Швеции в НАТО. Его слова приводит «РИА Новости».
По словам Клеверли, во время разговора с Фиданом он указал, что Лондон считает Стокгольм «крайне способным в плане обороны державой», способной прибавить обороноспособности альянсу.
«Мы обсудили сегодня кратко, а до этого в деталях, обеспокоенность Анкары по поводу проблем с экстремизмом и контртерроризмом в Швеции, мы хотели бы увидеть как можно скорее решение значительных проблем, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО», — сказал он.
Клеверли уверен, что это поможет Великобритании, Турции и альянсу «в широком смысле», поэтому Лондон постарается обеспечить посредничество, чтобы устранить озвученные Фиданом проблемы в отношении вступления Стокгольма в объединение. Кроме того он заявил о намерении укреплять сотрудничество с Анкарой в рамках НАТО.