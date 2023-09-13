Британия обсудила с Турцией вступление Швеции в НАТО

«Мы обсудили сегодня кратко, а до этого в деталях, обеспокоенность Анкары по поводу проблем с экстремизмом и контртерроризмом в Швеции, мы хотели бы увидеть как можно скорее решение значительных проблем, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО», — сказал он.