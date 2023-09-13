В Госдепе заявили о готовности США к переговорам с КНДР

"Мы всегда ясно заявляли, что готовы к дипломатии, открыты для переговоров и приветствовали бы их с целью снятия наших озабоченностей в связи северокорейской ядерной программой. На сегодняшний день, как вы хорошо знаете, они не проявили к этому никакого интереса", - сказал он.