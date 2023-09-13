В Австрии раскритиковали призыв главы Еврокомиссии расширить Шенгенскую зону

Расширение Шенгенской зоны в настоящее время не имеет смысла в связи с ростом нелегальной миграции. Так министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер прокомментировал призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен принять Румынию и Болгарию в Шенген.

"В настоящее время в Европе наблюдается рост миграции, и во многих странах, например в Германии и Польше , обсуждается вопрос о введении дополнительных мер пограничного контроля. Поэтому в такой момент говорить о расширении Шенгенской зоны, на мой взгляд, бессмысленно. Нам нужно больше контроля, а не меньше", - приводит слова политика газета Die Presse.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгену были отклонены голосами Австрии и Нидерландов. В то же время страны ЕС одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии. Для граждан стран, входящих в эту зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в Шенген входят 27 стран, 23 из которых являются членами Евросоюза.