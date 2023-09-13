В Белом доме высказались о возможном запуске процедуры импичмента Байдена

Белый дом считает лишенным оснований возможный запуск в Конгрессе США процедуры импичмента в отношении американского президента Джо Байдена. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

"Разумеется, я не буду строить умозаключения относительно того, что является лишенной оснований проверкой, проведение которой не могут защитить даже сами республиканцы в Палате представителей [Конгресса]", - сказала Жан-Пьер.

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Она комментировала принятое 11 сентября спикером Палаты представителей Конгресса республиканцем Кевином Маккарти решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту демократа Байдена.

"Республиканцы в Конгрессе потратили целый год, расследуя [прежнюю деятельность] президента. Вот чем они занимались. И не нашли никаких улик. Ни одной. Он [Байден] не совершил ничего неподобающего. <...> Даже республиканцы в Палате представителей говорили, что улик [против Байдена] не существует", - заявила пресс-секретарь. Она охарактеризовала решение Маккарти как "политический трюк".

Сам Байден проигнорировал выкрикнутые ему на мероприятии в Белом доме журналистами вопросы о возможном импичменте.

Процедура импичмента

По словам спикера нижней палаты Конгресса, в центре расследования будет стоять вопрос о том, получал ли президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера, а также некоторые другие. Речь идет об обвинениях в коррупции, злоупотреблении полномочиями, создании препятствий правосудию, пояснил Маккарти, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост. Обвинения касаются главным образом периода пребывания Байдена в должности вице-президента США (в 2009-2017 годах).

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при имеющейся расстановке сил в Конгрессе законодатели от Республиканской партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).