Американский посол встретилась с заключенным Уиланом

«Посол Трейси действительно сегодня встретилась с Полом Уиланом. Это был консульский визит», — сказал он.

По словам Миллера, Вашингтон считает, что Уилан «продолжает демонстрировать невероятное мужество в условиях неправомерного задержания», поэтому во время визита Трейси заверила его в том, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен «настроены вернуть его домой».

Напомним, что Уилана задержали в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. В итоге его приговорили к 16 годам тюрьмы. При этом американец свою вину не признает, а в США его считают незаконно удерживаемым лицом.