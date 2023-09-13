Министр обороны ФРГ вспомнил об изучении русского языка и поездках в СССР

"Я сдавал русский на выпускных экзаменах, - сказал он, участвуя в дискуссии в Федеральной академии политики безопасности. - Я учил русский, потому что такая возможность была в моей гимназии, это был язык, который мало кто знал [в Западной Германии]. Я довольно хорошо его знал, даже неофициально работал переводчиком при спортивной и культурной делегации".