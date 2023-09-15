Орбан заявил о злости на Украину из-за повышения платы за транзит нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что злится на Украину из-за повышения платы за транзит российской нефти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Орбана в эфире радио Kossuth.

«Украинцы повышают плату за транзит нефти, необходимой для бензина, мы вынуждены закупать топливо по цене в 3,5 раза выше», — заявил он.

Кроме того, премьер отметил, что венгерские компании подняли цены на бензин, что привело в росту инфляции в Венгрии на 0,5% за последние месяцы.

Он также уточнил, что злится из-за ухудшения финансового положения граждан страны. Однако ему жаль украинцев, которые остались без денег и оружия и двигаются «не в сторону мира, а в сторону продолжения войны».

Ранее Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что риск краха экономики может заставить Европейский союз прекратить помощь Украине.