США сейчас не видят возможности завершения украинского конфликта на условиях, которые бы устраивали Вашингтон. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

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«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — сказал он.

Кроме того, Кирби также перечислил условия мира, которые устраивают Вашингтон, указав среди них «уважение суверенитета» Украины, вывод Вооруженных сил России и успехи украинских войск в возвращении назад потерянных территорий.

Накануне бывший сотрудник ЦРУ США Эндрю Бустаманте сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как пойти на переговоры с Россией.

7 сентября американский журналист Джексон Хинкл говорил, что завершение украинского конфликта произойдет только на условиях Москвы. По его мнению, из-за нежелания киевских властей прекращать боевые действия, Украина рискует лишиться еще ряда городов. В частности, обозреватель указал на возможную потерю Харькова и Одессы.