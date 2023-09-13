$95.98+1.28103.11+1.54

В Конгрессе предложили понизить зарплату главы Пентагона до $1

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что зарплата министра обороны США Ллойда Остина должна быть понижена до одного доллара. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Конгрессе предложили понизить зарплату главы Пентагона до $1
© globallookpress.com

Своё мнение Грин объяснила тем, что Остин плохо выполняет свою работу. При этом конгрессвумен даже подписала соответствующий законопроект. По словам Грин, эта инициатива была оформлена в виде поправки к проекту военного бюджета США, который будет направлен на голосование палаты представителей.

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», – сказано в тексте законопроекта.

В своих социальных сетях Грин пояснила, что Остин не справляется с должность министра обороны, а его действия поставили под угрозу национальную безопасность США.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия представляет угрозу в киберпространстве.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости