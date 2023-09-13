В Конгрессе предложили понизить зарплату главы Пентагона до $1

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что зарплата министра обороны США Ллойда Остина должна быть понижена до одного доллара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Своё мнение Грин объяснила тем, что Остин плохо выполняет свою работу. При этом конгрессвумен даже подписала соответствующий законопроект. По словам Грин, эта инициатива была оформлена в виде поправки к проекту военного бюджета США, который будет направлен на голосование палаты представителей.

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», – сказано в тексте законопроекта.

В своих социальных сетях Грин пояснила, что Остин не справляется с должность министра обороны, а его действия поставили под угрозу национальную безопасность США.