Получающим второе высшее образование украинцам начали вручать повестки

На Украине начали вручать повестки студентам, получающим второе высшее образование. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на доцента Житомирского университета имени Ивана Франко Елену Овдиюк.

3 сентября член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в украинский парламент внесен законопроект об отмене отсрочки при мобилизации украинцев старше 30 лет, которые получают второе высшее образование.

«Несмотря на то, что законопроект Федора Вениславского, который сужает право студентов на отсрочку от мобилизации, еще не принят, территориальные центры комплектации (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) уже перестали согласовывать отсрочки для студентов, которые подпадают под этот документ в случае его принятия», — сказано в сообщении издания.

По информации Овдиюк, Житомирский ТЦК отказал в отсрочке от мобилизации студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза, ссылаясь на вышеуказанный законопроект. Студенту выдали повестку и отправили на медкомиссию.

Как пишет «Страна.ua», это не единичный случай, когда студенты возрастом старше 30 лет приходили в военкомат обновить документы и получали повестки вместо отсрочки.

30 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют новый утвержденный план мобилизации. По его словам, военные «берут себе столько мобилизованных, сколько нужно».