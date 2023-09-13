В Молдавии обеспокоены ограничениями для избирателей
Граждане Молдавии, сменившие место жительства в течение последних трех месяцев, не смогут голосовать на местных выборах 5 ноября. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила депутат от оппозиции Марина Таубер.
«Конституционный суд признал неприемлемой мою жалобу относительно проверки конституционности некоторых ограничений Избирательного кодекса, которые лишили всех граждан, сменивших место жительства в течение последних трех месяцев до выборов, права голосовать на них», — написала она.
Таубер отметила, что решение было принято с небольшим перевесом голосов — три против двух. Депутат выразила сожаление по этому поводу.
Напомним, что местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября. Гражданам страны предстоит выбрать руководителей населенных пунктов.
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