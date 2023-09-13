Ереван предложил Баку использовать советские карты для отвода войск

Ереван предложил Баку зеркально отвести ВС от границы на основании карт 1975 года
Армения предлагает Азербайджану зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года. Об этом говорится в заявлении МИД республики.
"Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск с межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба СССР 1975 года", - отмечается в заявлении.