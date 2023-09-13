Ереван предложил Баку использовать советские карты для отвода войск

"Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск с межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба СССР 1975 года", - отмечается в заявлении.