Биограф Маска заявил, что тот не предупреждал Киев об ограничении доступа к Starlink

Илон Маск решил не предоставлять доступ украинской стороне к сервису спутниковой связи Starlink не только вблизи Крыма, но и в некоторых районах Донбасса, Киев не был предупрежден об этом заранее. С таким утверждением выступил писатель и журналист Уолтер Айзексон, который является автором биографии бизнесмена.

Писатель ранее сообщил, что Маск решил не предоставлять доступ ВСУ к Starlink для атаки на находившиеся в Севастополе российские корабли в 2022 году. Как уточнил Айзексон в интервью внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу, "украинцы об этом не знали".

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"В ту ночь Маск принял решение не позволять использовать Starlink для этой секретной атаки", - добавил биограф.

На вопрос Игнейшеса о том, почему решение Маска стало сюрпризом для Киева, Айзексон ответил: "Потому что Маск не разрешил этого в Крыму и сохранил это в секрете. И, кстати, как вы, может быть, видели в книге <...>, это происходит и в Донбассе". По словам писателя, это якобы подтверждают предоставленные ему "зашифрованные текстовые сообщения". Речь идет, в частности, о переписке, которую вели Маск и представители украинской стороны, пояснил Айзексон.

По словам писателя, "Маск также решил не позволить этого (использовать ВСУ связь Starlink - прим. ТАСС) в части Восточной Украины, поскольку не хочет, чтобы ее использовали в наступательных целях". По версии Айзексона, Маск сказал ему об этом следующее: "Если вы читали условия применения [связи Starlink], то там говорится, что она всегда должна использоваться только в оборонных целях".