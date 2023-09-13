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Блинкен заявил о конце миропорядка, который сложился после холодной войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, сложившегося по итогам холодной войны. Его слова приводит «РИА Новости».

Блинкен заявил о конце миропорядка, который сложился после холодной войны
© globallookpress.com

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», — сказал Блинкен.

По его мнению, на место десятилетий геополитической стабильности с ожиданиями о крепнущем мире и безопасности пришла конкуренция с «авторитарными и ревизионистскими державами». И происходила эта смена постепенно, добавил Блинкен.

Он назвал самой острой и актуальной «угрозой международному порядку» действия РФ на Украине, а самым значительным долгосрочным вызовом — Китай. Обе эти страны, по словам Блинкена, стремятся сделать мир «безопаснее для автократий в рамках своего партнерства».

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