Блинкен заявил о конце миропорядка, который сложился после холодной войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, сложившегося по итогам холодной войны. Его слова приводит «РИА Новости».
«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», — сказал Блинкен.
По его мнению, на место десятилетий геополитической стабильности с ожиданиями о крепнущем мире и безопасности пришла конкуренция с «авторитарными и ревизионистскими державами». И происходила эта смена постепенно, добавил Блинкен.
Он назвал самой острой и актуальной «угрозой международному порядку» действия РФ на Украине, а самым значительным долгосрочным вызовом — Китай. Обе эти страны, по словам Блинкена, стремятся сделать мир «безопаснее для автократий в рамках своего партнерства».