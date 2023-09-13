На Украине попросили Запад отказаться от публичного обсуждения выборов

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко попросил западных союзников Киева не обсуждать публично тему проведения выборов на Украине, где действует военное положение. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы предложил нашим западным партнерам данный дискурс меньше выводить в публичное поле», — сказал он.

Корниенко призвал Запад считаться с обстоятельствами на Украине. По его словам, украинские власти не хотят провести «абы какие выборы». Он добавил, что в условиях боевых действий невозможно проводить выборы.