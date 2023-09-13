Гутерриш заявил, что его предложения РФ по зерновой сделке не нарушают режим санкций

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции заявил, что для восстановления зерновой сделки и экспорта российского продовольствия и удобрений нужно установить систему взаимных гарантий, передает ТАСС.

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«Необходимо установить систему взаимных гарантий, которые позволят возобновить черноморскую зерновую инициативу и обеспечить российский экспорт», — сказал он.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что зерновая сделка сегодня находится на «стопе», и подвижки по ее возобновлению отсутствуют.