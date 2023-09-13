Европарламент призвал Турцию и ЕС искать выход из тупика

ЕС и Турция должны найти выход из тупика в отношениях друг с другом и поискать альтернативу членству Анкары в Европейском союзе. Об этом говорится в ежегодном докладе Европарламента, передает «Интерфакс».

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В документе Анкару предупредили, что если она не изменит свой курс, то вступление страны в ЕС не возобновится. Поэтому предлагается «найти параллельную и реалистичную структуру для отношений ЕС — Турция», а также «изучить возможные форматы».

Судя по документу, препятствием к вступлению Турции в ЕС стали вопросы соблюдения демократических ценностей и прав человека, обеспечение верховенства права и прочих норм, принятых Евросоюзом. От Анкары требуется остановить «продолжающиеся отступления от фундаментальных свобод и верховенства права в стране».