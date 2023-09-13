Генштаб Чехии призвал готовиться к долгому конфликту на Украине
Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что странам Запада стоит готовиться к долгому конфликту на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«В целом, я думаю, что в настоящее время ни одна из сторон не способна достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это не продлится несколько недель, возможно, это продлится долго», – заявил он.
Помимо этого Ржека также добавил, что страны Запада должны быть готовы оказывать поддержку Украине в течение ещё долгого времени. Кроме того, начальник Генштаба Чешской армии подчеркнул, что контрнаступление Украины нельзя назвать провальным, так как реальные боевые действия могут длиться большое количество времени.
«Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени», – подытожил он.
Ранее с похожим заявлением выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По её словам, конфликт на Украине может затянуться ещё на несколько лет.