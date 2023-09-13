По всей территории Украины началась проверка радиационной безопасности

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с другими государственными органами начала масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории республики. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

«Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств», — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в ходе рейдов силовики отрабатывают алгоритмы действий и механизмы реагирования на возможные ядерные угрозы. «В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено», — заключили в ведомстве.