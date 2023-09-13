Баку представил Еревану новые предложения по мирному договору

Ереван ранее передал азербайджанской стороне пятый пакет поправок к тексту мирного договора, а 12 сентября получили новые предложения от Баку, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян во время выступления в парламенте. Как передает «Интерфакс», дипломат с сожалением отметил, что по многим вопросам позиции двух стран не сходятся.

Процесс идет, обсуждения тоже, конечно, на личном уровне переговоров не было после июля. К сожалению, есть существенные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки друг от друга, — отметил Арарат Мирзоян.

Он заявил, что в текущий момент нет конкретных договоренности о встречах руководителей или глав МИД Армении и Азербайджана.