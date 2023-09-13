Спецпосланник ООН в Судане уходит в отставку

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыСпецпосланник ООН в Судане уходит в отставкуТАСС13 сентября, 18:19Спецпосланник ООН в Судане Фолькер Пертес уходит в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.© РИА НовостиПо его информации, Пертес заявил о своей отставке более чем через три месяца после того, как в Судане его объявили персоной нон грата.В мире, ООНГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиБензин в России за неделю в среднем подорожал на 38 копеекСантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболуВ России предупредили о незамедлительном ответе на поставки Киеву ракет ATACMS