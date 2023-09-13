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Спецпосланник ООН в Судане уходит в отставку

Спецпосланник ООН в Судане Фолькер Пертес уходит в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спецпосланник ООН в Судане уходит в отставку
© РИА Новости

По его информации, Пертес заявил о своей отставке более чем через три месяца после того, как в Судане его объявили персоной нон грата.