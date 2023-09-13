Бывший президент Франции назвал вступление Украины в НАТО провокацией

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что возможное вступление Украины в НАТО или Евросоюз (ЕС) будет воспринято Россией как провокация. Его слова приводит BFM TV.

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По мнению экс-президента, Украина должна оставаться нейтральной и не вступать ни в НАТО, ни в ЕС.

«Когда вы машете красной тряпкой перед носом быка, вам не следует удивляться, если он нападет», — добавил Саркози.

Также бывший французский лидер высказался, что отказ от дипломатического урегулирования конфликта на Украине грозит развязыванием мировой войны. По словам политика, сегодня существует два варианта развития событий.