Польша подсчитает ущерб от действий СССР во время Второй мировой

Заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик объявил о создании специальной рабочей группы, которая должна будет подсчитать весь ущерб, нанесённый стране в период Второй мировой войны со стороны СССР. Об этом сообщает агентство PAP.

Он также добавил, что официальное начало работы группы состоится на следующей неделе.

«Девятнадцатого и двадцатого сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу», – рассказал Мулярчик.

По его словам, конференцию планируют посетить десятки польских учёных, а также исследователи из других стран. По итогу конференции будет составлен документ, в котором будет назван объём финансовых потерь Польши во время Второй мировой войны.