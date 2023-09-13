Зеленского обвинили в препятствовании мирным переговорам

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня», — сказал он.

По мнению Соскина, Зеленский больше всего заинтересован в продолжении конфликта, а также в непроведении выборов на Украине.

Ранее экс-советник Кучмы предрек стране начало мятежа против президента. Он отмечал, что ситуация ухудшается каждый день. Соскин также признал готовность Москвы к подписанию соглашения «о временных каких-то условиях мира». При этом Зеленского не интересует мир, ему нужно установить свою диктатуру, подчеркивал Соскин.