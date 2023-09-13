Зеленского обвинили в препятствовании мирным переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский препятствует проведению переговоров о мире, о которых говорил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.
«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня», — сказал он.
По мнению Соскина, Зеленский больше всего заинтересован в продолжении конфликта, а также в непроведении выборов на Украине.
Ранее экс-советник Кучмы предрек стране начало мятежа против президента. Он отмечал, что ситуация ухудшается каждый день. Соскин также признал готовность Москвы к подписанию соглашения «о временных каких-то условиях мира». При этом Зеленского не интересует мир, ему нужно установить свою диктатуру, подчеркивал Соскин.