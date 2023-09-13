Постпред США не исключила обсуждения с Лавровым судьбы Гершковича на ГА ООН

Постпред США не исключила обсуждения с Лавровым судьбы Гершковича на Генассамблее ООН
Вопрос о судьбе обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича может быть поднят в контактах с представителями РФ во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Что касается запланированных встреч госсекретаря, то я не могу заранее о них говорить. Я полагаю, что [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров будет присутствовать на встрече в Совете Безопасности. Я использую любую возможность контактов с российской стороной, чтобы поднимать вопрос о нашей обеспокоенности судьбой Эвана, и призываю к его освобождению", - сказала она.
Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет 19-23 сентября в Нью-Йорке. Делегацию РФ возглавит Сергей Лавров. 19 сентября на Генассамблее выступит президент США Джо Байден, однако затем он покинет Нью-Йорк, и далее Соединенные Штаты будет представлять госсекретарь Энтони Блинкен.