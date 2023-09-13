Постпред США не исключила обсуждения с Лавровым судьбы Гершковича на ГА ООН

"Что касается запланированных встреч госсекретаря, то я не могу заранее о них говорить. Я полагаю, что [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров будет присутствовать на встрече в Совете Безопасности. Я использую любую возможность контактов с российской стороной, чтобы поднимать вопрос о нашей обеспокоенности судьбой Эвана, и призываю к его освобождению", - сказала она.