Пашинян заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме

Власти Армении полны решимости ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме, процесс не связан с Россией . Об этом на правительственном часе в парламенте заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян .

"Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности", - отметил он.