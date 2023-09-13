Санну Марин планировали убить напечатанным на 3D принтере оружием

Согласно версии стороны обвинения, подозреваемые организовали радикальную антииммиграционную правую группу, которая планировала убийство Марин, а также несколько других террористических актов. Кроме того, группу подозревают в изготовлении на 3D-принтере автоматического оружия. В ходе обысков полиция Финляндии нашла четыре единицы такого вооружения, а также 1,5 тысячи патронов к нему. При этом работоспособность этого оружия ещё не была подтверждена.