Белоруссия выразила обеспокоенность деятельностью биолабораторий в отдельных странах

"Очень большие опасения вызывает деятельность отдельных государств по экспериментам в сфере микроорганизмов, биологические лаборатории непонятного назначения", - сказал премьер на совещании в правительстве, видеофрагмент выступления которого приводит пресс-служба Совмина в своем Telegram-канале.