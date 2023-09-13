В Белом доме отвергли обвинения республиканцев в адрес Байдена

Президент США Джо БАйден не имел отношения к миллионам долларов, которые получили его родственники из-за рубежа, а его частные звонки сыну Хантеру являются заботой о семье. Такое заявление сделали в Белом доме после объявления о начале расследования в рамках процедуры импичмента, передает «РИА Новости».

По данным агентства, Байдена проверяют на причастность к иностранному бизнесу его семьи и наличие признаков коррупции, злоупотребления властью и препятствования правосудию. В частности, указывается, что родные президента и их доверенные лица получили почти 20 миллионов долларов через разные подставные компании.

«The Washington Post проверила это и установила, что это неправда. Члена комитета палаты представителей по надзору, которые ознакомились с докладами министерства финансов, сами говорили, что тут нет связи с президентом Байденом», — ответил на это спикер Белого дома Иан Сэмс.

Также республиканцы обвиняют президента США в частых разговорах с сыном в разгар деловых переговоров и участии в званых приемах с деловыми партнерами. При этом Байден не раз заявлял, что не в курсе деловых контактов Хантера и других родственников за рубежом.