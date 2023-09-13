Венгрия заявила, что в мире ожидают изменения позиции ЕС по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Венгрия — одна из немногих стран Европейского союза, которая последовательно выступает за прекращение конфликта на Украине. По его словам, неевропейские государства ожидают, что подобная позиция возобладает внутри объединения. Слова Сийярто с международного форума в Гонконге приводит ТАСС.

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«Эта позиция очень ценится за пределами Европы. Большинство неевропейских стран ожидают, что эта венгерская позиция победит и станет общеевропейской позицией», — заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что партнеры Будапешта в Азии и Африке регулярно интересуются, когда завершится украинский кризис, и какие действия принимает ЕС для достижения мира.

Сийярто отметил, что в мире выступают за дипломатическое урегулирование конфликта несмотря на то, что политики и СМИ Евросоюза пытаются доказать обратное.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявлял во время пресс-конференции после встречи с коллегой из Алжира Ахмедом Аттафом, что власти страны обеспокоены сообщениями о поставке Украине от США «опасного оружия».