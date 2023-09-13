ИИ оценил шансы на импичмент Байдена

Чат-бот Bing ответил на вопрос о том, насколько высоки шансы на импичмент действующего президента США Джо Байдена. По мнению искусственного интеллекта (ИИ), шансы такого развития событий не слишком высоки. Об этом сообщает News.ru.

Bing считает, что результаты расследования против Байдена будут зависеть от серьёзности обвинений со стороны республиканцев. Кроме того, шансы на импичмент возрастут, если республиканцы смогут получить большинство голосов в Сенате. При этом ИИ считает, что получить голоса и доказать вину Байдена будет довольно сложно.

Помимо этого Bing добавил, что даже неудачное расследование может повлиять на политическую обстановку в США. Как считает чат-бот, обвинения могут навредить репутации Байдена и отвлечь внимание президента от решения насущных проблем страны. Однако ИИ также считает, что в критической ситуации Байден может выставить себя жертвой политического преследования, что только укрепит позиции американского президента.