В ООН заявили, что ГА не будет посвящена только Украине

Предстоящая неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН не будет посвящена только Украине . Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил председатель 78-й сессии Дэннис Фрэнсис.

«Неделя высокого уровня проводится ежегодно. Она является возможностью для глав государств и правительств приехать в Нью-Йорк, в ООН и обсудить глобальное развитие событий в сфере политики, развития, безопасности, изменения климата и других вопросов. Она не касается, как таковая, событий в какой-то конкретной стране», — сказал он.

Фрэнсис отметил, что в той или иной степени многие главы государств и правительств будут держать у себя в голове этот конфликт и даже могут коснуться его событий в своих заявлениях, но сессия «не будет, как таковая, об Украине».