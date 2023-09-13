Глава ГА ООН рассказал об ожиданиях от встречи с Зеленским
Председатель сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Дэннис Фрэнсис заявил, что в случае встречи с украинским главой государства Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня выразит надежду окончание конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Как добавил Фрэнсис, он согласится встретиться с Зеленским, если тот приедет и пожелает провести такую встречу.
"Я очень внимательно выслушаю, что он скажет", - пояснил Глава ГА ООН.
Фрэнсичи предупредил,, что в ГА ООН рассчитывают, что боевые действия получится прекратить в скором времени
"И мы в Генассамблее надеемся на то, что это может произойти в кратчайшие сроки", - резюмировал он.
До этого в США отреагировали на признание Зеленского о провале контрнаступления ВСУ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что контрнаступление за отсутствием поддержки с воздуха изначально было обречено на провал.