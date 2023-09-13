СМИ: попытки Запада парализовать РФ «скрепили ее объятия» с Китаем

Политолог Бонни Лин заявила в своей статье для Foreign Policy, что реакция Запада на украинский кризис сблизила Россию и Китай. По ее мнению, если западные страны продолжат свою жесткую политику, связи Москвы и Пекина укрепятся еще больше.

Лин отметила, что тесные отношения между Китаем и Россией формировались десятилетиями, но украинский кризис «еще сильнее скрепил их объятия».

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«Обе страны сделали четкий стратегический выбор, сделав приоритетом отношения друг с другом с учетом тех действий, которые они воспринимают как общую угрозу со стороны Запада, возглавляемого США», - заявила эксперт.

Политолог подчеркнула, что углубление двусторонних связей сопровождается совместным стремлением к глобальной перестройке. И Россия, и Китай используют незападные многосторонние институты, такие как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), для расширения своего влияния в развивающемся мире.

С момента начала украинского кризиса Россия стала самым быстрорастущим торговым партнером Китая. Во время визита в Москву в марте 2023 года Си Цзиньпин заявил, что углубление связей с РФ является «стратегическим выбором» Китая

По мнению Лин, реакция Запада на украинский кризис усилила тревогу Китая, подтолкнув его к союзу с Россией. Пекин считал опасения России по поводу расширения НАТО обоснованными и ожидал, что Запад будет стремиться к урегулированию, чтобы предотвратить конфликт.

«Вместо этого США, ЕС и их партнеры вооружили Украину и попытались парализовать Россию беспрецедентными санкциями. Естественно, это усилило опасения Пекина, что Вашингтон и его союзники могут быть столь же непримиримы к китайским планам в отношении Тайваня», - отметила Лин.

В международных институтах Китай и Россия координируют свои действия, чтобы помешать США продвигать программы, которые не соответствуют их интересам. Так, Совет Безопасности ООН «часто парализован» их правом вето.

Продолжение китайско-российского сближения является наиболее вероятным курсом, считает эксперт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество и «становятся все ближе друг к другу». Он отметил, что Москва и Пекин недавно провели большие военно-морские учения, и в НАТО все чаще отмечают совместные военно-морские и воздушные патрулирования России и Китая.