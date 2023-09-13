Херш предупредил о последствиях ошибок в работе разведки США

Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш высказал мнение, что проблемы в работе разведки США могут привести к серьёзному конфликту с Россией.

Об этом говорится в статье Херша, опубликованной на платформе Substack.

Как отметил журналист, уверенность Вашингтона в успехе украинской армии в ходе конфликта может основываться на слишком оптимистичных докладах разведывательного управления американского Минобороны.

Он добавил, что власти США не получают от американской разведки «политически неудобные» разведданные.