СМИ: посол КНР вручил верительные грамоты премьер-министру «Талибана»*

Новый посол Китая вручил верительные грамоты премьер-министру движения «Талибан»* (запрещено в РФ) в Кабуле в среду, 13 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу талибов*.

«Премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан Мохаммад Хасан Ахунд принял верительные грамоты господина Чжао Сина, нового посла Китая в Афганистане, во время церемонии», — рассказал заместитель пресс-секретаря администрации «Талибана»* Билал Карими в распространенном заявлении.

Это первое назначение иностранного посланника на уровне посла с тех пор, как талибы* пришли к власти в 2021 году. На данный момент власть «Талибана»* официально не признана ни одним иностранном правительством. В публикации подчеркивается, что пока неизвестно, говорит ли этот шаг о планах КНР признать движение официальными властями Афганистана.

Напомним, что ранее третий секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Руслан Строганов заявил, что Россия сожалеет о замалчивании ответственности Запада за нынешнюю ситуацию в Афганистане. Он отметил, что в своем выступлении спецдокладчик ООН по ситуации в стране Ричард Беннет сфокусировался на ситуации в Афганистане уже после ухода американских войск. Он призвал предоставить его объективную информацию, которая учитывает первопричины кризиса.