Отстраненный президент Габона предложил свои услуги новому правительству

Отстраненный президент Габона Али Бонго Ондимба намерен остаться на территории страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на назначенного военными Габона после государственного переворота премьера Раймонда Ндонга Симу.

«Он решил остаться в столице страны Либревиле, где содержатся его жена и сын», - отмечается в сообщении агентства.

Уточняется, что Ондимба предложил свои услуги правительству переходного периода.

Предложение пока не рассматривалось, так как отстраненный президент не давал никакой конкретики по данному вопросу.

По словам премьера переходного периода, у Ондимбы есть возможность свободно покинуть территорию Габона.

В Габоне ранее прошли выборы президента — победителем на них стал Ондимба. Вскоре после этого группа военных устроила переворот — они оказались не согласны с результатами голосования. Они пришли к власти и распустили все государственные органы.