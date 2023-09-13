В Азербайджане заявили о застопорившимся заключении мирного договора с Арменией

Переговоры по заключению мирного договора между Ереваном и Баку застопорились из-за провокаций с армянской стороны. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU, передает РИА Новости.

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По его словам, в настоящий момент в процессе заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией наблюдается застой. Причиной этого он назвал «весьма провокационные заявления и действия» Еревана и «представителей марионеточного режима на территории Азербайджана» (властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — прим. «Ленты.ру»).

В качестве примера провокаций с армянской стороны глава МИД привел выборы, организованные в Нагорном Карабахе 9 сентября, а также поздравления, адресованные премьер-министром Армении Николом Пашиняном по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости НКР.