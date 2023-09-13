В Румынии прокомментировали падение обломков дрона

«Никто на нас не нападает, добрые люди. Давайте успокоим население, ведь мы все сходим с ума. На нас никто не нападал и никто на нас не нападает <…> У него [найденного дрона] не было взрывчатки, у него не было ничего, что могло бы нанести вред гражданам», — пояснил Чолаку.