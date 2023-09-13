Подоляк оправдался за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале КНР

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая вырвали из контекста, из-за чего были неправильно поняты. Как сообщает ТАСС, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Ответственность за это Подоляк возложил на Россию. Он утверждает, что именно российская сторона вырвала их из контекста и исказила смысл.

«Конечно же, у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в современном мире. Для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические», — добавил он.

Напомним, что ранее Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, поскольку эти страны якобы не анализируют «последствия собственных шагов». По его мнению, эти страны якобы зарабатывают на военном конфликте, как и Турция.