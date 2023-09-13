Представитель Налогово-таможенного департамента Эстонии Антс Кутти заявил, что россияне смогут въезжать в страну на автобусах и мотоциклах. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках рекомендаций Еврокомиссии (ЕК), Эстония с 13 сентября перестала пропускать автомобили с российскими номерами в страну. Аналогичные решения приняли Литва и Латвия. Финляндия пока не стала вводить такие же меры.

Кутти отметил, что из РФ в Эстонию по-прежнему можно въезжать на автобусах и мотоциклах.

«Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу», - сообщил он.

8 сентября на сайте Еврокомиссии обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответе на вопрос, могут ли российские туристы временно ввозить в ЕС товары и автомобили, попадающие под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено.

В ЕК сослались на статью 3i регламента Совета ЕС 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или транзит определенных товаров, если они произведены в России или экспортированы из РФ. В случае с автомобилями речь идет о зарегистрированных в РФ авто с российскими номерными знаками. Среди попадающих под запрет вещей - телефоны, косметика, зубные пасты, шампуни, женская одежда.