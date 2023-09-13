Маска обвинили в нарушении конфиденциальности пользователей соцсети X

Министерство юстиции США обвинило американского бизнесмена Илона Маска в нарушении конфиденциальности пользователей социальной сети X (ранее Twitter). Об этом пишет информационный портал Axios.

В своем иске ведомство отметило, что Макс «осуществлял детальный контроль над X Corp., время от времени направляя сотрудников особым образом, что могло поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных».

Подача Министерством юстиции заявления в суд «знаменует собой последнюю попытку правительства США» привлечь X к ответственности по ранее подписанному с Федеральной торговой комиссии соглашению о конфиденциальности, пишет издание.

В 2022 году в суд в Калифорнии (США) был подан иск против компании Twitter. В нем говорилось, что соцсеть использовала персональные данные пользователей для таргетинга. С этим столкнулись свыше 140 млн пользователей. Руководство компании, чтобы уладить дело, согласилось выплатить штраф в размере $150 млн. Кроме того, соцсеть обязалась разработать комплексную программу по защите данных.