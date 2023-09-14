В ЕС назвали опасной и циничной передачу Украине снарядов с обедненным ураном

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Депутата Европарламента Мик Уоллеса заявил, что в 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Конфликт продолжается, сметая поколения украинских мужчин. Евросоюз не может вложить достаточно денег в оборону. Прибыль продавцов оружия стремительно растет», — написал Уоллес, задавшись вопросом, есть ли этому предел.

Ранее голландский правозащитник Якоб де Йонге заявил, что решение американской стороны поставить Украине снаряды с обедненным ураном представляет угрозу для планеты.