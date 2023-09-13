Экс-глава МИД Австрии рассказала о своей книге «Реквием по Европе»

"Книга будет опубликована в России, посмотрим, сможем ли мы ее опубликовать в "саду" (Европа. - "Газета.Ru"). Если вкратце это реквием по Европе, которой я всегда была благодарна. Я бы не сказала, что гордилась ей, потому что не я строила ее, этим занимались другие поколения", - сказала она.