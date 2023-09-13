Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах РФ

Вступление Украины в НАТО будет расцениваться Россией как провокация и не принесет мира Европе. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил экс-президент Франции Николя Саркози.

«Вопрос простой: будет ли вступление Украины в НАТО способствовать миру, или нет? Мы можем хотя бы дискутировать на этот счет? По моему мнению, это не приведет к миру», — заявил он.

Саркози считает, что Украина должна иметь нейтральный статус и получить гарантии от ООН или международного сообщества. По его мнению это «альтернатива, достойная обсуждения», поскольку выйти из этого конфликта можно или дипломатическим путем, или погружением в мировую войну.

Политик добавил, что о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным говорят те, кто «никогда с ним не встречался». Он также считает, что РФ и Европа как соседи должны работать вместе.