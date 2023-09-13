Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей БПЛА

Возможный разбившийся дрон обнаружен в районе городов Нуфэрул и Виктория, в Тулче. Осколки от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров.

6 сентября в Румынии вблизи границы с Украиной также обнаружили части беспилотника. По данным министра обороны Румынии Анджела Тылвара, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.

В МИД России заявили, что у Румынии нет фактов, что обломки обнаруженного на территории страны беспилотника принадлежат России. «Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова..